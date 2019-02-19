شاهدوا عمرو أديب: اتنين في مصر مبتقصرش فيهم العين “فيفي عبده وعمرو دياب”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:27 صباحاً -

حرص الإعلامي عمرو أديب على تشجيع الفنانة فيفي عبده لتستمتع بجميع الأصناف المقدمة في فقرة المطبخ، من برنامج “الحكاية” على شاشة MBC مصر، خاصة وأنها تبذل مجهودا كبيرا في الرقص.

وقال عمرو أديب إن اثنين في مصر لا يتأثران بالحسد، فيفي عبده، والفنان عمرو دياب.