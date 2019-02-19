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رسالة غير مباشرة من نجل عمرو دياب لوالده بعد ارتباطه رسميا بدينا الشربيني

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مايا محمد 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:27 صباحاً -

نشر نجل الفنان المصري ​عمرو دياب​ صورة في حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بدت وكأنها رسالة مبطنة من قبله بعد ارتباط والده بامرأة غير والدته.

ووضمت الصورة عبدالله وكنزي وجانا إلى جانب والديهم عمرو دياب وزينة عاشور.
amr diab family yyy

amr diab family yyy


وتلك ليست المرة الأولى التي ينشر فيها عبدالله صورا تحمل هذا المضمون، فقد نشر في شهر آذار الماضي أيضا صورا تضم الأسرة كاملة، بينما سُرّبت أخباراً حينها عن استعداد عمرو دياب للعودة الى زوجته، إلى جانب أنباء عن استمرار علاقته بدينا الشربيني.

أما الآن، وبعد أن أعلن عمرو دياب رسميًّا ارتباطه بدينا الشربيني، وتأتي هذه الصورة وقد حملت تعليقات عديدة من مستخدمي مواقع التواصل التي تدين دينا الشربيني معتبرينها خطفت عمرو دياب من عائلته ومنهم من اعتبر أن عمرو دياب له الحق في عيش حياته كما يريد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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