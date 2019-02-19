هل تزوجت أنغام سرًا من موزع موسيقي مصري متزوج؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:27 صباحاً -

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر زواج الفنانة المصرية ​أنغام​ من الموزع الموسيقي المصري ​أحمد إبراهيم​، حيث أشارت المعلومات المتداولة أن الزواج كان رسمياً عن طريق مأذون شرعي وبشكل سري.



وأضافت أن هذا الزواج حدث منذ فترة، حيث سافرا الثنائي خارج مصر لقضاء شهر العسل وتحديداً في باريس تزامناً مع يوم ميلادها، فيما أشارت معلومات أخرى عن أن زوجة إبراهيم فور علمها بالخبر الذي نقلته لها أنغام بنفسها أصيبت بإنهيار عصبي ونقلت للمستشفى.

ويشار إلى أن إبراهيم تعاون معها في ألبومها الأخير، والذز يحمل عنوان “حالة خاصة جدا”، حيث وزع لها 6 أغان فز هذا الألبوم، والمقرر طرحه بعد أيام قليلة وبالتحديد يوم 21 شباط/فبراير الحالي.