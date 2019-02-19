نيللي كريم في جلسات عمل مغلقة.. تعرف إلى السبب!

متابعة بتجـــــــــــــرد: تعقد الفنانة المصرية نيللي كريم جلسات عمل مغلقة مع كل من المؤلفين أحمد وائل وعمرو الدالي والمخرج أحمد مدحت للإتفاق على تفاصيل مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم “النصابين”. المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية، ويناقش قضايا اجتماعية معاصرة عدّة. ولم تعلن الشركة المنتجة للعمل عن موعد عرض المسلسل حتى الآن، فلم يتبين بعد إن كانت نيللي كريم ستخوض به السباق الرمضاني لعام 2019.

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