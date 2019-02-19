وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول .. والسبب؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - شبّ حريق كبير في منزل الأمير السعودي عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود، الأمر الذي أدى إلى وفاته فورا وإصابة زوجته.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس، وفاة الأمير عبدالله، عن عمر يناهز 63 عاما، ونعت الأسرة الحاكمة وفاة الفقيد، والفقيد عضو هيئة البيعة، وهو أحد أبرز الرؤساء السابقين للنادي الأهلي السعودي.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ولد الأمير الراحل بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية عام 1945، وترأس النادي الأهلي السعودي لكرة القدم أكثر من مرة، وهو عضو شرف بارز ورئيس سابق لهيئة أعضاء الشرف، هو الابن الثاني للأمير فيصل، حفيد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.