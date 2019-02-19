مونيا الكويتية تتلقّى شيكًا بـ 5 ملايين دينار لهذا السّبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلقّتْ الفنانة مونيا الكويتية، هدية من أحد الأشخاص، يُدعى "بو عبدالله"، عبارة عن شيك بنكي قيمته ٥ ملايين دينار كويتيّ، مشيرة، إلى أنّ سبب هذه الهدية، هو تعرّضها لحملة تنمّر، خلال الفترة الماضية.

وقدّمتْ مونيا، الدّليل على صدق كلامها، من خلال تصويرها للشيك المدوّن عليه المبلغ، أثناء تواجدها في البنك لصرفه، عبر تطبيق "الاستوري"، التّابع لحسابها الرسميّ على "إنستغرام".

وعلّقتْ الفنانة الكويتية، قائلة: "مشكور يا بو عبدالله ما قصرت تسلم إيديك.. وجيت البنك أصرف الشيك تسلم إيديك".

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وتابعتْ: "هدية من بو عبدالله لخاطر مونيا الحب عشان حملة التنمر التي تعرضت لها الفترة المنصرمة وإنتوا قعدوا ناركم تحرق خطبكم".

وكانت الفنانة، مونيا الكويتية، قد أبدتْ استياءها، من الذين أطلقوا عليها لقب "ملكة الإغراء"، مؤكّدة، أنّها محتشمة، وتحبّ الدِّين، وتحفظ القرآن الكريم، وأنّها ترفض هذا اللّقب.

وقالتْ: "أنا أعتبر أحشم وأستر واحدة مشهورة على مستوى الوطن العربي.. وإذا نزلتي أي مجمع من المجمعات تلاقين فساتين السواريه قصيرة من فوق ومن تحت".