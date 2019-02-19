نادية لطفي تعلّقُ بشكل غريب على إشاعة وفاتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقتْ الفنانة المصرية، ناية لطفي، على إشاعة وفاتها، التي تمّ نشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعيّ، خلال الساعات الماضية، لافتة، إلى أنّها بخير، وليست حزينة، أو غاضبة منها، على عكس الكثير من الفنانين، الذين يغضبون من هذه الأخبار.

وقالت "لطفي" – في مداخلة تلفزيونية - إنّ الخبر لم يضايقها، لأنها استمتعتْ بنعمة الوجود، والرحيل بنفس الدقيقة، موضّحة، أنّها وجدتْ كمًا كبيرًا من المحبّة بقلوب الناس، لم تكن تعرف حجمها، وتلقّت العديد من الاتصالات الهاتفية، من أصدقائها ومحبيها، للاطمئنان عليها.

وتوجّهتْ النجمة الكبيرة، بالشُّكر لناشري هذه الإشاعة، لأنّهم ساعدوا في إنعاش يومها، بكم كبير من الحبّ، مشيرة، إلى أنّ هناك فنانات قمن بالبكاء عليها، منهنّ الفنانة دلال عبد العزيز، التي انزعجتْ من خبر وفاتها.

Advertisements

وشدّدتْ، على أنّ الولادة والوفاة من أسرار الله، وهي تؤمن بهما للغاية، ولا تخاف من الموت أبدًا، ولا تخشاه، لافتة، إلى أنّ ملك الموت من أحبّ الملائكة لقلبها، لأنّه يريح الناس من متاعبها.

وأضافتْ ساخرة: "ربنا يجعلها آخر الأحزان للفنانين على الأقل"، مؤكدة أنها ممتنة بكل ما أعطاه الله لها بحياتها وتعلم أن الحياة لا تسير أبدًا على وتيرة واحدة.