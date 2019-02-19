7 ملايين مشاهدة لأغنية تامر حسني الجديدة في 72 ساعة فقط

حقق فيديو كليب أغنية "ناسيني ليه" للمطرب تامر حسني، أعلى نسبة مشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتتخطى الـ 6 ملايين مشاهدة، مقتربة من الـ 7 ملايين في أقل من 72 ساعة فقط ليتصدر قائمة الأكثر رواجًا.

فيديو كليب أغنية "ناسيني ليه" من كلمات تامر حسين وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم ومكساج هاني محروس، والكليب من إخراج سعيد الماروق".

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