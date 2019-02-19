هيثم زكي يُعلن عن دوره في مسلسل "علامات استفهام"

كشف الفنان هيثم أحمد زكي عن تعاقده على المشاركة في بطولة مسلسل "علامات استفهام"، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل عبر شاشات القنوات الفضائية، مشيرا إلى أنه سيقدم خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل شخصية مختلفة تماما عما قدمه من قبل، مؤكدا أنه دوره يحمل العديد من المفاجآت المشوقة للمشاهدين في رمضان المقبل.

وأعلن هيثم أحمد زكي، خلال حديث خاصّ له إلى "لايف ستايل"، أنه تحمّس للمشاركة في المسلسل منذ البدء في قراءة الحلقات الأولى من العمل وجذبته بشكل كبيرة للغاية لما تحتويه من حبكة درامية مميزة تتوافر فيها عنصر التشويق والإثارة بشكل عالٍ ودرجة كبيرة تجعل الجمهور في حالة تراقب دائم من الوهلة الأولى لمعرفة تفاصيل وأحداث جميع حلقات المسلسل، وبخاصة أن السيناريست إسلام حافظ كاتب سيناريو رائع سيجعل المشاهد حينما يشاهد أولى حلقات المسلسل ينتظر الحلقات المقبلة بشغف شديد لمعرفة تفاصيلها وأحداثها، مشيرا إلى أن المخرج سميح النقاش هو مخرج متميز ومن المخرجين القادرين على تقديم الممثل للجمهور بشكل مختلفة، فضلا عن كونه لديه بصمة مختلفة في كل عمل يقدمه هذا إلى جانب وجود مجموعة مميزة من النجوم، منهم محمد رجب، ومحمود البزاوي، وجيهان خليل، وإدوارد، وميرهان حسين، وعبدالرحمن أبوزهرة، وكوكي، وجيننا سليم، وهبة الأباصيري.

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وتحدّث عن شخصيته في المسلسل وأوضح أنه يقدم شخصية مختلفة تماما وعلى النقيض جدا من شخصية "عاكف الجبلاوي" التي قدمتها خلال أحداث الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" رمضان الماضي، وبخاصة أن عاكف كان شخصية شريرة للغاية وليس لديه أي مشاعر لكونها ميتة بالنسبة إليه لكن دوره في مسلسل "علامات استفهام" هو دور طبيب نفسي وشخصية سوية للغاية ومن أسرة محترمة، وعلى مدار حلقات المسلسل سيدخل في العديد من الصراعات التي ستكشف عنها الأحداث حينما يتم عرض المسلسل عبر القنوات الفضائية رمضان المقبل.



وعلّق على الأخبار التي انتشرت مؤخرا عن عزمه تقديم الجزء الثاني من فيلم "كابوريا" والذي قدّمه والده الراحل أحمد زكي، وأوضح قائلا إن "فكرة تقديم جزء ثانٍ من فيلم "كابوريا" كانت تراوده منذ فترة بعيدة، وعندما وجدت المخرج كريم إسماعيل لديه حماس شديد لتقديم جزء ثانٍ تحمست أكثر وبخاصة أنه لديه فكرة رائعة، لكنني لن أتخذ أي إجراء تجاه هذا الأمر حتى يتم الاستقرار على كل التفاصيل الخاصة بالفيلم، ومن ثم ستتم تسوية كل الأمور التي تخص الجهة المنتجة للجزء الأول وكاتبة السيناريست عصام الشماع"، رافضا الكشف عن أي شيء يخصّ الفيلم سوى أنه لن يقدم شخصية والده "حسن هدهد" التي قدمها في الجزء الأول، مؤكدا أنه لن يقدم على هذا العمل إلا وإذا كان لديه موضوع قوي للغاية وسيكون بمثابة مفاجأة للجمهور وبخاصة أنه يخضع لتدريب مكثف على "لعبة الملامكة" منذ 3 أشهر مع بطل أفريقيا الملاكم إسلام العطار.

واختتم هيثم حديثه عن فكرة الهجوم الذي يتعرض له قائلا "مع الأسف الشديد معظم أبناء النجوم يواجهون نفس المصير من الهجوم والانتقادات التي توجه إليهم بشكل دائم لكونهم أبناء نجوم وأنهم دخلوا الفن بالواسطة، وهذا الأمر عارٍ تماما من الصحة وليس له أي أساس أو سند حيث إنني دخلت المجال الفني والتمثيل بعد وفاة والدي، وكان أول عمل أشارك فيه فيلم "حليم" بعدما رحل والدي، وكان هذا الأمر امتحانا صعبا جدا نظرا إلى الظروف والضغط الذي تعرّضت له أثناء تصوير الفيلم".

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