أحمد التهامي يُغير جلده في "قيد عائلي"

كشف الفنان احمد التهامي أنه سيستكمل تصوير مشاهدة خلال السياق الدرامي لمسلسل "قيد عائلي" فبراير/ شباط المقبل مشيرًا إلي أنه يظهر خلال السياق الدرامي للأحداث في شخصية جديدة تمامًا بالنسبة له وهي شخصية شريرة للغاية وهي شخصية تاجر مخدرات خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل مؤكدًا أن هذا الدور مختلف تمامًا عن أدوار السابقة وسيكون بمثابة مفاجأة للمشاهدين مثلما حدث في الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" وتقديمه لدور الصعيدي الطيب لأول مرة طلية مشواره الفني.

وأعلن التهامي في تصريح خاص لـ"لايف ستايل" أنه يسعي دائما إلي عدم تكرار نفسه والبحث دائما عن كل ما هو جديد ومختلف في الأدوار التي يقدمها مشيرًا إلي أنه يتمني تقديم العديد من الشخصيات المختلفة والمتنوعة بخاصة أن الفن مهنه إبداعية هدفها الأساسي هو التغير والخروج عن النمطية والمألوف.

يذكر أن مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم ميرفت أمين وبوسي وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعي وأحمد التهامي وأميرة هاني وكارولين عزمي، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ45 حلقة وهو مرشح للعرض في الموسم الشتوي.

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