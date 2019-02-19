ابن ليلى مراد الذي أحب سعاد حسني.. مواقف في حياة زكي فطين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

إذا أردت القول إن هناك فنانا ينتمي لعائلة فنية، فلن تجد مثالًا أفضل من الفنان زكي فطين عبدالوهاب، ابن الفنانة ليلى مراد، والمخرج فطين عبدالوهاب، وأعمامه الفنان سراج منير، والمخرج حسن عبدالوهاب، وخاله الفنان منير مراد.

حلت، أمس، ذكرى ميلاد الفنان زكي، وفي هذا التقرير نرصد محطات في حياته.

البداية الفنية

تخرج زكي في المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1983، ثم عمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثانٍ في فيلم "أهل القمة"، ليعمل كمساعد مخرج في العديد من أفلام يوسف شاهين منها "اليوم السادس" والذي خاض من خلاله تجربة التمثيل أيضًا، لتتوالى أعماله من بعدها كممثل، والتي من أبرزها "أهل كايرو، بحب السيما، اسم مؤقت"، وله تجربة في مجال التأليف واﻹخراج من خلال فيلم "رومانتيكا" عام 1996.

مشهد تمثيلي لزكي فطين

الزواج من سعاد حسني

قال إنه تعرف على الفنانة سعاد حسني، وتزوجها، ثم انفصلا سريعًا أثناء دراسته في المعهد، وكان يتدرب في فيلم "أهل القمة" وكانت سعاد بطلة الفيلم، مشيرًا إلى أنه عمل في الفيلم مع علي بدرخان وسعاد حسني، وفي هذه الفترة كانت منفصلة من علي بدرخان وأنه الذي بدأ الإعجاب بسعاد حسني، موضحًا أن سعاد حسني كانت فتاة أحلام أي شاب.

وأضاف زكي خلال حوار مع الإعلامية سمر يسري أن تجربة زواجه غير متكافئة حيث كانت سعاد حسني نجمة وكان طالبا في المعهد، مشيرًا إلى أن والدته ليلى مراد لم تكن مرحبة ومع ذلك لم تتدخل، لأنها تحب سعاد حسني، وأكد أنه انفصل عن سعاد حسني وظلا صديقين، واتصلت به بعد وفاة صلاح جاهين ليذهب لها، لأن حالتها كانت صعبة جدًا، وذهب لمواساتها.

وقال عن سعاد حسني، خلال استضافته ببرنامج "اعترافات ليلية"، المذاع على فضائية "العاصمة الجديدة" إن سعاد حسني أحبت علي بدرخان أكثر منه، وشعر خلال زواجه بها أنها تحب على بدرخان، ففضل الانفصال.

زكي فطين عبد الوهاب يتحدث عن سعاد حسني

قال زكي خلال استضافته ببرنامج "اعترافات ليلية"، المذاع على فضائية "العاصمة الجديدة"، إنه يتأسف لوالدته الفنانة ليلى مراد لأن والدته كانت مكتئبة في آخر فترات حياتها، موضحًا أنها كانت تشعر بضعف شديد، ولكنه لم يقف بجوارها وأنه لم يعترف بحالة الضعف التي كانت تمر بها إلا بعد دخولها الإنعاش، موضحًا أن والدته عاتبته في الإنعاش لتقصيره معها. ​