شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة روك بريطانية تحيي حفل الأوسكار المقبل والان مع التفاصيل

قال منظمو حفل جوائز الأوسكار، الإثنين، إن فرقة كوين البريطانية لموسيقى الروك ستقدم عرضا مباشرا في الحفل المقرر، الأحد، بعد النجاح الكبير لفيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) المرشح لجائزة أفضل فيلم.

وذكرت أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية، عبر حسابها على موقع تويتر: "نرحب بفرقة كوين ويل روك وآدم لامبرت في حفل الأوسكار"، وفقا للعين الإخبارية.

وتتكون الفرقة التي كان عازفها الرئيسي الراحل فريدي ميركوري موضوع فيلم (بوهيميان رابسودي)، حاليا من بريان ماي وروجر تيلور وآدم لامبرت.

وحصد الفيلم أكثر من 854 مليون دولار من مبيعات تذاكر دور السينما على مستوى العالم، ليصبح أنجح فيلم موسيقي من نوعه على الإطلاق.