مريم أوزرلي مع والدها في صورة قديمة

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام جمعتها بوالدها.

وقد ظهرت مريم ناعمة للغاية في الصورة التي التقطت لها حين كانت في الـ 23 من عمرها.

نُشير إلى أن ملامح مريم لم تتغير وهذا الأمر لفت رواد الانترنت فأثنوا عليه.