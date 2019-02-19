بيلا حديد كما لم تروّها من قبل.. بأسلوب رجّالي – بالصور

متابعة بتجــــــــــــــرد: خضعت عارضة الأزياء العالمية من أصل فلسطيني بيلا حديد لجلسة تصوير خاصّة لصالح مجلة فوغ بنسختها الروسية. وفي التفاصيل، فقد أثارت بيلا ضجة كبيرة بإطلالتها إذ ظهرت بشعر قصير للغاية. واللافت أن غالبية الصور التي التقطت لبيلا في جلسة التصوير هي باللونين الأسود والأبيض. كما أن بيلا اعتمدت لهذه الجلسة تصاميم مستوحاة من ملابس الرجال بقصّاتها وألوانها.

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