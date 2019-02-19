إيمان العاصي تصوّر عملين لخوض السباق الرمضاني 2019

عبّرت الفنانة إيمان العاصي، عن سعادتها بتصوير عملين مختلفين، الأول "ما بينا ميعاد"، مع غادة عادل، والثاني مع ياسر جلال وهو "لمس أكتاف"، لافتة إلى أنه من المقرر عرضهما خلال شهر رمضان المقبل.

وأشارت إيمان إلى أنّ "ما بينا ميعاد" مسلسل مختلف، وهو للكاتب محمد أمين راضي، وهو نفس التكنيك الذي يتبعه في كتابته من حيث الغموض والتشويق، أما "لمس أكتاف" فهو صورة جديد للبطل الشعبي، موضحة أنها سعيدة بكل ما قدمته من أعمال في التليفزيون، كما أنها سعيدة برد فعل الجمهور تجاه أعمالها ومنها: قانون عمر، الأكسلانس، حب لا يموت.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- إيمان العاصي تُعلن ندمها على المُشاركة بـ"الدخول في الممنوع"

إيمان العاصي تُعلن ندمها على المُشاركة بـ"الدخول في الممنوع"