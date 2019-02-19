هِيدي كرم تُعلن عن مُشاركتها في رمضان المُقبل بمسلسلين

كشفت الفنانة هِيدي كرم عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة مسلسل "الابن الـ13" الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، ومن المقرر أن يشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل.

وقالت هِيدي كرم، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "سأشارك في السباق الرمضاني بعملين، هما مسلسل "كلبش" الجزء الثالث ومسلسل "الابن الـ13"، وفي الحقيقة أنا سعيدة أن اختياري للعملين متنوع ومختلف، فدوري في مسلسل "كلبش" أكشن، بينما دوري في مسلسل "الابن الـ13" كوميدي ومختلف وسيكون مفاجأة بكل المقاييس".

مسلسل "الابن الـ13" مِن بطولة حسن الرداد وشيماء سيف وسلوى خطاب ومحمد ثروت ورجاء الجدواي ومن تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبوالسعد وخالد أبوبكر ووليد أبوالمجد وإخراج مصطفى فكري.

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