 خمسة مسلسلات تدخل الماراثون الرمضاني في اللحظات الأخيرة

على الرغم من التصريحات السابقة لعدد كبير من نجوم الدراما المصرية، التي يؤكد عدم مشاركتهم في السباق الرمضاني 2019، إلا أن عاصفة مسلسلات هبت عاتية وبصورة مفاجئة أعلنت تغير الحال تمامًا في اللحظات الأخيرة قبل اقتراب الشهر الكريم.

رصدت لايف ستايل سلسلة من الأعمال الدرامية التي ستشغل قنوات التلفزيون المصري وتتنافس من أجل التغيير في السيناريوهات، ويأتي في مقدمة هذا الأعمال مسلسل النجم محمد رمضان "زلزال" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل على الرغم من توقع الكثيرون عدم خوض رمضان هذا الموسم، خاصة أنه مع نهاية شهر يناير الماضي لم تتضح الرؤية، ولكن فاجأ محمد رمضان الجميع ودخل موقع التصوير الأسبوع الماضي، وقام بتصوير المشهد الأول من المسلسل في منطقة نزلة السمان، حيث صوّر المخرج إبراهيم فخر المشاهد الأولى من المسلسل على طريقة الفلاش باك في فترة التسعينيات، بعد زلزال دمّر منزل بطل العمل ويتسبب في وفاة والده.

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ومسلسل " زلزال" من بطولة النجم محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين وأحمد صيام وحسام داغر، إنتاج سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر.

ونفس الأمر مع النجمة دينا سمير غانم والتي دخلت موقع التصوير هي الأخرى فجأة على الرغم من عدم الاستقرار على اسم المسلسل حتى الآن، ولكنها فضلت الدخول بسرعة لتصوير المشاهد الأولى مع الفنان محمد سلام من المسلسل خوفًا من خروجها من السباق الرمضاني، لهذا الأمر يقوم مخرج العمل بتكثيف عدد ساعات التصوير حتى يتم الانتهاء من تصوير العمل. وتعتمد أحداث المسلسل على 3 قصص كل قصة يكتبها مؤلف مختلف وتدور فى 10 حلقات، حيث انتهى المؤلف أيمن وتار من كتابة أول 10 حلقات وهي القصة الأولى، فيما يكتب السيناريست شريف نجيب الـ 10 حلقات الثانية؛ حيث لم يتم الاستقرار على اسم المسلسل حتى الآن .

كما يعد هذا المسلسل عودة ل دنيا سمير غانم إلى الدراما الرمضانية في 2019 بعدما غابت العام الماضى، حيث قدمت 3 مسلسلات متتالية من بطولتها بدأتها بـ"لهفة" إخراج معتز التونى عام 2015، و"نيللى وشريهان" إخراج أحمد الجندى عام 2016، و"في اللالا لاند" عام 2017.

كما فاجأت الجميع النجمة إيمي سمير غانم هي الأخرى، بالدخول الي لوكشن التصوير خاصة أنه لم يتم الحديث عن مسلسلها بشكل أكيد من الدخول في السباق الرمضاني المقبل، ولكن منتج العمل أحمد السبكي أصر على المنافسة في رمضان والرهان على إيمي سمير غانم لأول مرة في البطولة المطلقة في الدراما التليفزيونية، وتم بدء أولى أيام التصوير الاسبوع الماضي والاستقرار على اسم المسلسل ليكون "سوبر ميرو". ويشارك في بطولة المسلسل بجانب إيمي سمير غانم كلاً من حمدى الميرغني وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وملك قوره ومحمد محمود وأحمد سلطان وبالاشتراك من النجم الكبير سمير غانم، ومن تأليف أحمد محمدي وإشراف محمد أحمد السبكي، وإنتاج احمد السبكي، وإخراج وليد الحلفاوى.

ورغم إعلان النجم حسن الرداد خلال الفترة الماضية في أكثر من لقاء تليفزيوني عن عدم خوضه السباق الرمضاني المقبل 2019 والتركيز على السينما، ولكنه فاجئ الجميع بالإعلان عن خوضه السباق الرمضاني المقبل، ورغم أن هذا الإعلان لم يمضِ عليةهسوى أيام قليلة إلا أنه سرعان ما بدء في تصوير المشاهد الاولى من المسلسل الثلاثاء الماضي في أكتوبرر، وكذلك استقر على اسم مسلسله الجديد "الزوجة الـ18 " بعدما كان يحمل اسم " الابن الـ13"، ويشارك في بطولته بجانب حسن الرداد كل من محمود البزاوي والفنانة سلوى خطاب، والمطرب محمود الليثى وآية سماحة وشيماء سيف، والمسلسل تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وإخراج مصطفى فكري.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن خوض كلا من محمد فراج وأمينة خليل ومحمد ممدوح سوى أيام قليلة ولكن سرعان من استعدوا لبدء تصوير المشاهد الأولى على الفور الأسبوع الماضي في مؤسسة "دار الهلال" الصحفية، حيث تدور أحداث العمل حول ارتباط مواقع التواصل الاجتماعي بجرائم قتل متواصلة، بينما يحاول ضابطان حل القضية، ومعرفة دوافع القاتل.

يشار إلى أن مسلسل "قابيل" من بطولة أمينة خليل ومحمد فراج ومحمد ممدوح, تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز وإخراج كريم الشناوي في أولى تجاربه الإخراجية للدراما، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح شركة E Producers.

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