شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى وإيمى سمير غانم أبرز نجوم البطولة الأولى فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الدراما الرمضانية هذا العام صعود عدد من الفنانين، لتقديم أدوار البطولة لأول مرة فى مشوارهم استمراراً للسياسة التى يتبعها عدد من المنتجين فى كل عام بإسناد دور البطولة لفنان أو فنانة، خاصة الذين حققوا نجاحات فى السنوات السابقة وأصبح بإمكانهم تحمل مسئولية البطولة، مع إمكانية تسويق العمل بأسمائهم.

ولعل النجمة ياسمين صبرى أبرز الفنانات اللاتى يقدمن البطولة المطلقة الأولى فى دراما رمضان المقبل، حيث تصور حالياً مسلسلها "حكايتى" من إنتاج شركة "سينرجى"، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وذلك بعد تحقيقها نجاحات كبيرة فى السنوات القليلة الماضية جعلتها محط أنظار شركات الانتاج لإسناد لها دور البطولة، وكان مقررا أن تقدم هذه الخطوة العام الماضى من خلال مسلسل "ليالى أوجينى" ولكنها اعتذرت عن العمل.



ياسمين صبرى

"حكايتى" يشارك فى بطولته النجمة وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش وتدور أحداث العمل فى اطار اجتماعى.



مسلسل حكايتى

أيضاً إيمى سمير غانم تخوض تجربة البطولة المطلقة الأولى فى الدراما هذا العام من خلال مسلسل "سوبر ميرو"، وذلك بعد عدد من الأعمال التى برزت فيها كفنانة كوميدية آخرها "عزمى وأشجان" الذى تقاسمت فيه دور البطولة مع زوجها الفنان حسن الرداد.



ايمى سمير غانم

مسلسل "سوبر ميرو" بطوله ايمي سمير غانم، وحمدى الميرغني، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قوره، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، وظهور خاص للنجم سمير غانم ومن تأليف احمد محمدى ومحى وإخراج وليد الحلفاوى.



مسلسل سوبر ميرو

ثالث النجوم الذين يقدمون البطولة الأولى هذا العام هو الفنان محمد ممدوح، حيث يصور حالياً مسلسلا جديدا بعنوان "قابيل" للعرض فى شهر رمضان المقبل، وذلك بعدما برز خلال السنوات الماضية بأدوار البطولة الثانية ولفت الانتباه بشدة، و"قابيل" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج كريم الشناوى فى أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك فى بطولته أمينة خليل ومحمد فراج، بسنت شوقى، أحمد كمال، على الطيب، خالد كمال.