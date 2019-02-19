هل يكون "ماهرشالا علي" هو "Blade" الجديد خلفاً لويسلي سنايبس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجم الحائز على جائزة الأوسكار، ماهرشالا علي، وهو في زي شخصية البطل الخارق الخاص بعالم مارفل للقصص المصورة "Blade"، وقام ببطولتها من قبل النجم الأمريكي ويسلي سنايبس وحققت نجاحاً تجارياً ضخماً.

واظهرت الصورة قرب ماهرشالا علي من أن يكون خليفاً لنجم السلسلة السابق، نظراً لبنيته الجسدية ومظهره الذي يتوافق مع شخصية البطل الخارق، وسط توقعات البعض من الجمهور بأن يكون ماهرشالا هو الأنسب للشخصية، نظراً لنجاحه مؤخراً ببطولة عدد من الأعمال السينمائية التي لاقت نجاحاً كبيراً على الصعيدين التجاري والنقدي.

ونجح ماهرشالا علي مؤخراً في لفت الأنظار لموهبته التمثيلية الاستثنائية في هوليوود، وذلك من خلال فيلمه "Moonlight" عام 2016، والذي حاز بفضله على جائزة الأوسكار له بمسيرته، كما رشح مؤخراً لجائزة الأوسكار عن دوره بفيلم الدراما "Green Book" وسط توقعات بفوزه بجائزة الأوسكار الثانية له بمسيرته.

وقد حققت سلسلة "Blade" نجاحاً تجارياً ضخماً بداية من الجزء الأول عام 1998 بإيرادات عالمية تخطت الـ100 مليون دولار، من ميزانية إنتاجية لم تتخط الـ45 مليون، مرورأ بالجزء الثاني عام 2002 بإيرادات عالمية تجاوزت الـ150 مليون دولار، نهاية بالجزء الثالث بعنوان "Blade Trinity" عام 2004 بإيرادات بلغت 128 مليون دولار.

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