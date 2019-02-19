شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح Fast & Furious 9 إلى 22 مايو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأجل موعد عرض فيلم Fast & Furious 9 إلى يوم 22 مايو من عام 2020 بدلاً من يوم 10 ابريل من نفس العام، وفقا لما نشره موقع " collider".

وبعد انتظار طويل منذ طرح الجزء الثامن فى إبريل عام 2017، كشف الممثل العالمى فان ديزل عن الموعد الرسمى لبدء تصوير الجزء التاسع والجديد من سلسلة أفلام Fast & Furious الذى سيبدأ تصويره فى شهر فبراير المقبل.

ومن المقرر أن ينتهى التصوير مع نهاية العام الجارى، على أن يطرح الجزء الجديد عام 2020 بحسب ما صرح القائمون على الفيلم مسبقاً، ومن المرجح أن يتم تصوير بعض مشاهد الجزء الجديد فى قارة افريقيا بحسب ما كشف "ديزل" من قبل.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن مشاركة دواين جونسون وجايسون ستاثام فى الجزء الجديد، لانشغالهم بتصوير فيلمها الجديد HOBBS & SHOW المقرر طرحه هذا العام فى دور العرض العالمية.

وحقق الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم.

ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.