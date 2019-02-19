"MBC مصر 2" تبدأ إذاعة مسلسل "هربانة منها" يوميًّا

القاهرة - سارة عبدالستار
تُطل النجمة ياسمين عبدالعزيز مع النجم مُصطفى خاطر في مُغامرة درامية جديدة مع نُخبة من نجوم الكوميديا في المُسلسل المُميز "هربانة منها" الذي تعرضة قناة "MBC مصر2" يوميا بداية من الأربعاء، في تمام الحادية عشرة مساء.
تتعرض ياسمين عبدالعزيز إلى حادث مروع تكون نتيجته أنها تتعايش في قوالب شخصيات مُتعددة يوميا مما يجعها عرضة للكثير من المواقف والأزمات لها ولزوجها مصطفى خاطر، ومما يُفجر الكثير من المواقف اليومية الضاحكة والساخرة.
يُشارك في بطولة مسلسل "هربانة منها" بالإضافة إلى ياسمين عبدالعزيز ومُصطفى خاطر كل من بيومي فؤاد، وإنتصار، ومحمد علي رزق، ومصطفى أبوسريع وعايدة رياض، ومدحت تيخا، وحسن عبدالفتاح، وآخرين، وهو من تأليف خالد جلال ومصطفى هاشم وإخراج مُعتز التوني.
يُعرض مسلسل "هربانة منها" مع النجمة ياسمين عبدالعزيز على "MBC مصر 2" يوميا في تمام الساعة 11:00 مساءً، ويُعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل، ويبدأ عرضه الأربعاء 19 فبراير/ شباط 2019 الساعة 11:00 مساء.
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