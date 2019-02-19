الصور الأولى لحسن الرداد في كواليس تصوير" الزوجة الـ18"

القاهرة_إسلام خيري بدأ النجمحسن الرداد، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد الزوجة الـ18 والذي يخوض به سباق رمضان المقبل للدراما. المسلسل كوميديا اجتماعية حول رجل أعمال شاب يتورط في مشاكل كثيرة بسبب زيجاته المتعددة. "الزوجة الـ18" من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإشراف على الكتابة أمين جمال ومن إخراج مصطفى فكرى. ويشارك حسن البطولة مجموعة من الفنانين سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، آية سماحة، كوكي، إيناس كامل إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. قد يهمك أيضا: حسن الرداد يُؤكِّد على حُبّه لتقديم الكوميديا الهادفة حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد نيللي كريم

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