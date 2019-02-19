محمد رمضان يُوجِّه الشكر إلى أحد الفنانين الشباب

وجّه الفنان محمد رمضان الشكر إلى نحات أعدّ تمثالا لشخصية رمضان في مسلسل "نسر الصعيد".

ونشر رمضان صورة التمثال عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، ولم يذكر عنه أي معلومات إذ ذكر فقط أنه من محافظة الشرقية.

يذكر أن رمضان بدأ تصوير مسلسل "زلزال" المقرّر عرضه في رمضان المقبل، وهو من بطولته وتشاركه فيه حلا شيحة.

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