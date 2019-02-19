حكيم يكشف عن تحضيره لألبوم جديد

كشف نجم الأغنية الشعبية حكيم عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، عن قيامه بالتحضير لألبومه الجديد خلال الفترة الحالية، وبعد فترة طويلة من الغياب عن الألبومات والاكتفاء بالأغاني السينجل.

وكتب حكيم عبر انستجرام، قائلًا: «أنا بجهز دلوقتى للألبوم الجديد بس بجد هياخد وقت كتير مش عايز أستعجل علشان أنا عامل فيه شوية مواويل عنب، بتحبوا المواويل؟».

يذكر أن آخر الألبومات التي طرحها حكيم، كان ألبوم «يا مزاجو»، وتم طرحه عام 2011، بعدها اكتفى بالأغاني السينجل والكليبات فقط.

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