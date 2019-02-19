وليد فواز يتعاقد رسميًا على بطولة فيلم "تصفية حساب"

أعلن المنتج أيمن عبدالباسط، عن تعاقده مع الفنان وليد فواز، على المشاركة في بطولة عمل سينمائي جديد من المقرر أن يحمل اسم "تصفية حساب".



وجاء التعاقد مع وليد فواز؛ ليكون رابع التوقيعات الرسمية للعمل، المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، ويستكمل "عبدالباسط" حاليًا التحضيرات الخاصة بالعمل وباقي المفاوضات مع عدد من النجوم للمشاركة في بطولة الفيلم.



فيلم "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد ومحمود حميدة ووليد فواز ويسرا اللوزي وتأليف مصطفي حمدي وإنتاج أيمن عبدالباسط (فيلم أوف إيجيبت) وإخراج أحمد عبدالباسط.

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