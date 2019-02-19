وليد فواز ينضم رسميا إلي أسرة فيلم" تصفية حساب"

القاهرة - إسلام خيري تعاقد الفنان وليد فواز رسميا على المشاركة في بطولة فيلم "تصفية حساب" للمخرج أحمد عبدالباسط والنجم عمرو سعد، وجاء التعاقد مع وليد فواز ليكون رابع التوقيعات الرسمية للعمل، المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، حيث يستكمل مخرج العمل التحضيرات الخاصة للفيلم وباقي المفاوضات مع عدد من النجوم للمشاركة في بطولة الفيلم. ويشار إلي ان فيلم "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد ومحمود حميدة ووليد فواز ويسرا اللوزي وتأليف مصطفي حمدي وإخراج أحمد عبد الباسط.

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