خالد سليم يستعد إلى إحياء حفلة جديدة داخل كلية فنون جميلة في الإسكندرية

يستعد النجم خالد سليم لأحياء حفل جديد غدًا الإثنين داخل كلية فنون جميلة بالإسكندرية ويقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه التى يتفاعل معها جمهوره من بينها "ادعى عليك، حلم عمرى، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، أربع حروف، عشنا قد إيه، كل نظرة، بلاش الملامة، جانا الهوى، غايب عنى، نسيت نفسى، زعلان، كان فين من بدرى وقابلت عينيك" وغيرها.

ويذكر أن آخر أعمال خالد سليم أغنية "لسه كبير" الذى طرحها من فترة وحققت نجاحًا كبيرًا والتى أعادته للساحة الغنائية بعد غياب قرابة السنتين بعد تركيزه الفترة الماضية على عالم التمثيل.

وكشف من قبل عن نيته الابتعاد عن فكرة الألبومات، والاتجاه نحو مسار السينجل، حيث يحضر لإطلاق أغنية منفردة كل فترة وتغنى خالد خلال الأغنية الجديدة بكلمات وليد الغزالى وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.

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