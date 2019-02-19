قصة حُب بين إيمي غانم وعمر الشناوي في "سوبر ميرو"

تعيش الفنانة إيمى سمير غانم، قصة حبٍ من نوع مختلف مع الفنان عمر الشناوى، حيث تتخللها مواقف كوميدية، وذلك ضمن أحداث مسلسل "سوبر ميرو"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

وانطلق تصوير المسلسل الأسبوع الماضي، ويكثف مخرج العمل التصوير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن وقت التصوير جاء متأخرا، وهو ما جعل فريق العمل يكثف التصوير لمدة 17 ساعة يوميًّا، من أجل اللحاق بالعرض الرمضاني.

مسلسل "سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم، حمدي المرغني، عمر الشناوي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ومحمد محمود، ميار الغيطي، إخراج وليد الحلفاوي.

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ايمي سمير غانم تخوض سباق رمضان بمسلسل "سوبر ميرو"