منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها بحضور عدد من الفنانين

احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلاد والدتها بحضور مجموعة من أصدقائها من أبرزهم الفنان أحمد عصام، ومصمم الأزياء هاني البحيري، ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستغرام" مجموعة صور من أجواء الاحتفال.

و انتهت منة فضالي مؤخرًا من تصوير مشاهدها في أحداث فيلم "زنزانة 7" ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتواصل الفنانة منة فضالي حاليًا تصوير مشاهد أحداث مسلسل "قيد عائلي" حيث انتهت من تصوير جزء كبير من المشاهد حتى الآن.

يذكر أن مسلسل "قيد عائلي" يشارك في بطولته ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبد الله، خالد سرحان، نضال الشافعي، سيمون، ميريهان حسين، دنيا عبد العزيز، ريم البارودي، أميرة هاني، من إخراج تامر حمزة، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

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