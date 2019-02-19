شكرا لقرائتكم خبر عن مدين يكشف تفاصيل ألحانه مع أنغام وأصالة وتامر عاشور بألبوماتهم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الملحن مدين لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون خلال الفترة المقبلة مع عدد من المطربين الكبار فى ألبوماتهم الجديدة منهم النجمة أنغام بألبومها الذى يحمل اسم "حالة خاصة جدا"، والمقرر طرحه قريبا، كما يتعاون فى ألبوم أصالة بأغنية أيضا من كلمات عبدالرحمن محمد، وتوزيع أحمد ابراهيم وتعتبر حدوتة درامية تقدمها بشكل جديد.

ويشارك "مدين" فى ألبوم تامر عاشور الذى يحمل اسم "أيام" فى أغنيتين الأولى تحمل اسم "انت حبيبى" من كلمات محمد عاطف وتوزيع نابلسى وتنتمى إلى أغانى الحب، والثانية تحمل اسم "خلصانة بالحكاية" من كلمات هشام صادق وتوزيع نابلسى وتنتمى إلى الأغانى الدرامية .

مدين شارك مؤخرا بأغنية فى ألبوم محمد حماقى الذى طرحه مؤخرا وأغنيتين فى ألبوم "نساى" للمطربة شيرين، التى تم طرحه أيضا مؤخرا وهما "حبة جنة" من كلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم وأغنية "كلام عينيه" من كلمات أمير طعيمة وتوزيع حسن الشافعى كما شارك فى تلحين أغنيتين من ألبوم "اللى راحو" للمطربة أمينة.

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يذكر أن مدين قدم عددا من الألحان مع نجوم مصر والوطن العربى منهم الهضبة عمرو دياب وإليسا ومحمد حماقى وأصالة وساموزين وغيرهم من المطربين.