شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فيلم Frozen 2 يحطم رقما قياسيا قبل طرحه فى دور العرض تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة والت ديزني عن كسر تريلر الجزء الثاني من فيلم Frozen 2 رقما قياسيا كبيرا قبل عرض الفيلم، حيث حقق التريلر على منصات عرضه باليويتيوب من حساب الشركة والفيلم وغيرها من الحسابات أكثر من 116 مليون مشاهدة. Advertisements فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" المأخوذ عنه العرض المسرحى الموسيقى تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وقد حصد الفيلم عددا هائلا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors» و«Annie Awards».

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