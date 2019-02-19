نور محمود يقابل رانيا يوسف في "ليلة حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

انتهى الفنان نور محمود من تصوير مشاهده في الفيلم الروائي القصير "ليلة حب"، من بطولة الفنانة رانيا يوسف، ومن تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.

وقال نور لـ"الخليج 365" إنه يجسد شخصية مختلفة لم يسبق له أن جسدها في أدواره السابقة، وأن هذه الشخصية تتحول على مدار الأحداث إلى شخص متشدد دينيًا.

وأضاف نور محمود أن فيلم "ليلة حب" تدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق، حيث يلتقي مجموعة من الأقارب بعد مرور 10 سنوات، ويكتشف كلا من الآخر أن شخصيته قد تغيرت تمامًا.

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فيلم "ليلة حب" بطولة رانيا يوسف، يشاركها نور محمود، هبه مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.

يذكر أن الفنان نور محمود يشارك في مسلسل "الملكة"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، من تأليف أمين جمال وطارق الكاشف، إخراج حسام علي.

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