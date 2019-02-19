تامر حسني يحطّم الأرقام ويتصدّر محرك بحث “يوتيوب”

متابعة بتجـــــــــــــرد: يحقق النجم المصري تامر حسني نجاحًا منقطع النظير بفيديو كليب “نانسيني ليه” الذي طرحه مؤخرًا. وحصد الكليب نسب مشاهدة قياسية تخطت الـ7 مليون مشاهد في 48 ساعة، كما وتصدّر قوائم الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” العالمي (Trending Videos) في مختلف أنحاء الوطن العربي. أغنية “ناسيني ليه” هي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج اللبناني العبقري سعيد الماروق. Advertisements الجدير ذكره أن أغنية “نايسيني ليه” صدرت في ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل عنوان “عيش بشوقك”. لمشاهدة فيديو كليب “ناسيني ليه”:

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