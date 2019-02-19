بـ3 أغنيات جديدة.. إيجيبشان بروجكت تحتفل بألبومها فى الساقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة إيجيبشان بروجكت لتدشين انطلاقتها الغنائية الجديدة لعام 2019 عبر إحدى أكبر حفلاتها الجماهيرية، والتى يحتضنها مسرح الساقية، فى تمام الثامنة مساء السبت المقبل. وكشف رجب صادق، أحد أعضاء الفرقة لـ الخليج 365 عن تحضير إيجيبشان بروجكت لمفاجأة جمهورها بثلاثة أغنيات جديدة تعرض للمرة الأولى لايف، وهي "ساعات" و"يا ورد" و"حاجات"، ضمن بشائر ألبوم الفرقة الجديد، والمقرر ظهوره للنور قريبًا جدًا، وتسعى لإطلاق أغانيه فرادى وعبر الحفلات اللايف أولًا قبل إطلاقه رسميًا. Advertisements وحفرت إيجيبشان بروجكت اسمها فى ساحة المزيكا البديلة بمصر بتقديمها مزيجا غنائيا بين روح الفلكلور المصرى الأصيل ولمسة من سحر الصوفية عبر أشهر أغانيها "سقانى الغرام كأسًا من الحب صافيًا" و"منين أجيبك" و"صوفى"، وفاجأت جمهورها المصرى العام المنصرم بتقديم تتر مسلسل فوق السحاب "بختك كده يا جدع" خلال السباق الرمضانى الماضى.

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