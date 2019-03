أرنولد شوارزنيجر يتجول بدراجة وسط الثلوج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر النجم العالمي، أرنولد شوارزنيجر، صورًا عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها وهو يتجول بدراجة وسط الثلوج بولاية أيداهو، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلق عليها قائلًا: "ليس هناك أفضل من أن تقود دراجة بعد التزحلق طول النهار"، ولاقت الصور إعجاب الآلاف من متابعي أرنولد على حسابه، ويحرص أرنولد على نشر صور وفيديوهات خاصة بحياته الشخصية والعملية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تلقي اعجاب متابعيه ومحبيه.

يذكر أن أرنولد شورازنيجر لديه عدد من المشاريع السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الفانتازيا والمغامرات "The Mystery of Dragon Seal"، والجزء الجديد من سلسلة الأكشن الشهيرة "The Terminator" والمقرر عرضهما تجاريًا خلال العام الجاري.