في ذكري ميلاده الـ 56.. تعرف علي أهم محطات في رحلة محمد شرف

يحل اليوم الذكري الـ 56 لميلاد النجم محمد شرف، حيث ولد يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير من عام 1963، بمدينة اﻹسكندرية، كما تخرج من المعهد الفني التجاري في عام 1984، ثم سافر إلى مدينة القاهرة من أجل العمل في المجال الفني، حيث شارك في عشرات الأدوار المساعدة في السينما والتلفزيون والمسرح.

شارك النجم القدير محمد شرف في عدد كبير من الأعمال الفنية المتميزة سواء في عالم السينما أو التليفزيون أو المسرح، كما برز في أدوار الكوميديا و من أهم أعماله "القشاش"، "أرابيسك"، "ليلة ساخنة"، "البحر بيضحك ليه"، "عفاريت الأسفلت"، "السيرة الهلالية"، "حلق حوش"، "أبناء دهشان"، "

الواد محروس بتاع الوزير"، "بلية ودماغه العالية"، "فيلم ثقافي"، "للعدالة وجوه كثيرة"، "طرائيعو"، "تعالى نحلم ببكره"، "عبدالحميد أكاديمي"، "عسكر فى المعسكر"، "ريا وسكينة"، "مبروك جالك قلق"، "زكي شان"، "ظاظا"، "ظرف طارق"، "عبده مواسم"، "صباحو كدب"، "الرهينة"، "جعلتني مجرماً"، "عصابة الدكتور عمر"، "شبه منحرف"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "الدادة دودي"، "كباريه"، "آسف على الإزعاج"، "إكس لارج"، "وش سجون"، "أستاذ ورئيس قسم"، "صفين لولي"، "أخلاق العبيد"، "باي واي فاي"، و الذي يعد أخر أعمال النجم الراحل محمد شرف تاركاٌ أكثر من 100 عمل فني.

تعرض الفنان القدير محمد شرف في مطلع عام 2008، لعدد من الأزمات الصحية الشديدة، و هي أنسداد في شرايين المخ، كما خضع لحوالي ثلاث عمليات جراحية، حتي عادت صحته مرة أخري، ولكن في عام 2017، دخل الفنان محمد شرف مستشفى قصر العيني الفرنساوي بالقاهرة، عقب إجراء جراحة طارئة، كشف الدكتور نبيل عبد المقصود المعالج للفنان بعدها عن حالته الصحية، حيث أكد أنه يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب، وهو ما تسبب في حدوث تورم بالقدم وانخفاض بالضغط واحتقان بالرئة، ودفع إلى إجراء جراحة طارئة بالقلب وتركيب جهاز منظم لضربات القلب، و تمت العملية الجراحية التي خضع لها شرف بالتنسيق مع جراح القلب المصري العالمي مجدي يعقوب، خاصة أن عضلة قلب شرف كانت تعمل بنسبة 26% فقط، و من جهته، تواصل الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين مع الدكتور يعقوب المتواجد خارج مصر، و أوصى الأخير بإجراء الجراحة، كما زاره عدداٌ كبيراٌ من نجوم الوسط الفني للإطمئنان عليه، من بينهم أعضاء مجلس نقابة الممثلين و نجم الجيل تامر حسني، و كذلك أحمد حلمي، أحمد فهمي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، وأيضاٌ الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

حل النجم الراحل محمد شرف ضيف على شاشة قناة دي أم سي

بعد تعافيه من أزمته الصحية، حيث ظهر خلال برنامج "مساء دي ام سي"، و تحدث خلال الحلقة عن العديد من القضايا الفنية والانسانية، كما تلقى مكالمة هاتفية من نجله الفنان الشاب هشام محمد شرف على الهواء وتحدث الابن خلالها عن والده بطريقة انسانية جعلته يبكي من فرط تأثره بالموقف وقال حينها النجم محمد شرف أن هشام ليس نجله فقط و إنما يعتبر أخاه وصديقه أيضاً.

و بعد فترة غياب عن التمثيل بسبب أزمته الصحية التي تعرض لها قبل أكثر من عام، تعاقد الفنان محمد شرف في فيلم جديد بعنوان "حالة"، و التي تدور أحداثه في إطار رومانسي يعبر عن أحلام وطموحات الشباب في النجاح من أجل من يحب، وهو بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، و خلال جلسة عمل في الاسكندرية، أجتمع الفنان الراحل محمد شرف مع المخرج أحمد علام والمنتج الفني هاني حليم ورجل الأعمال عماد المنشاوي وتم توقيع عقود الفيلم، و قد أعرب حين أذن الفنان محمد شرف عن سعادته بالتعامل مع المخرج الشاب أحمد علام و أختياره له لتجسيد شخصية "عم فايز" والذي يعمل مصوراً فوتوغرافياً.

و في منتصف شهر يوليو من عام 2018 تعرض النجم محمد شرف لوعكة صحية شديدة، حيث نقل علي أثرها لمستشفي "الحياة" بمدينة الإسكندرية، حيث شعر بتعب مفاجئ، فتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، و في يوم الجمعة الموافق 27 يوليو من عام 2018، تلقت الأسرة أتصالاٌ هاتفياٌ من المستشفى بتدهور صحته، فتوجه إلى المستشفى على الفور ولم تمر سوى ساعتين، و حينها كانت الساعة الـ3 عصراٌ، لفظ النجم القدير محمد شرف أنفاسه الأخيرة، وذلك عن عمر يناهز الـ 55 عاماٌ، فلم يتخيل أحد أبدًا أن النجم محمد شرف كان يحتضر، كما علق نجله قائلاٌ: "مجاش في دماغنا خالص أنه ممكن يتوفي، كان بيتكلم معانا عادي لحد آخر الوقت، و كنا بنتكلم عن الأهلي والزمالك".

تم تشيع جثمان النجم القدير محمد شرف، يوم السبت الموافق 28 يوليو من عام 2018، بعد صلاة الظهر من مسجد علي بن أبي طالب بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، و خرجت الجنازة باتجاه

مقابر العائلة في منطقة أبوقير، و تم دفن الفنان الراحل في مقابر المنارة، وسط حضور الألاف من زملائه الفنانين و محبيه، كان أبرز الحضور من الوسط الفني بدرية طلبة، سليمان عيد، أشرف زكى، أحمد أدم، رضا إدريس، كما تلقت أسرة النجم الراحل محمد شرف العزاء، وجاء ذلك يوم الأحد الموافق 29 يوليو، بقاعة المنارة بجانب مستشفى جمال عبد الناصر محافظة الإسكندرية، بحضور عدد ضخم من الفنانين و الفنانات.

رغم أنّ أغلب نجوم الفن المصري كانوا على علم بتدهور الحالة الصحية للفنان محمد شرف، والمقربين منه كانوا يدركون أنه يمر بأيامه الأخيرة، إلا أنّ رهبة الموت وألم الفَقد عقد ألسنة الجميع، فامتلأت حسابات النجوم بمواقع التواصل الاجتماعي بصور الفنان الراحل، مع برقيات عزاء مؤثرة جدًّا، فالنجم أحمد حلمي، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: "أسألكم الدعاء لأطيب وأنقى الناس اللي الواحد عرفهم في حياته.. الله يرحمك يا شرف ويحسن إليك يارب.. هتوحشني"، و الفنان محمود البزاوي نعى الفنان محمد شرف عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر، بطريقة لافتة جدًّا، حيث نشر صورة لـ "شرف" في مشهده مع الفنان أحمد حلمي، من فيلم "آسف على الإزعاج"، وعلّق عليها قائلًا: "الله يرحمك يا محمد يا حبيبي.. من أجمل مشاهده اللي فعلا تحسّ إنّ محمد بيقولها بجد، كان مشهد مع أحمد حلمي لما قالّو هما بيتكلموا عن قَطر واحد مع إنهم كذا قَطر.. قَطر الشغل، قَطر العمر، قَطر الجواز، تركب قَطر الشغل يا دوب تعملك قرشين، تلاقي قَطر الجواز فاتك، وهوب قَطر العمر يتقلِب بيك.. وداعًا محمد شرف"، كما نعي الفنان إدوراد كان أخر نجوم الفن زيارة للفقيد محمد شرف في مدينة الإسكندرية، ونشر عبر حسابه على إنستجرام، آخر صورة جمعته مع شرف، على كوبري ستانلي ، وعلّق عليها قائلاً: "آخر صورة ليا مع الراحل محمد شرف ربنا يرحمك ويصبّر أهلك . . هتوحشنا"، و أيضاٌ نعته الفنانة زينة، نعت عبر حسابها على موقع تويتر، قائلة: "ما أصعب فراق أطيب القلوب في رحلة الحياة، وداعًا محمد شرف"، و ودعت الفنانة رانيا يوسف، زميلها محمد شرف عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، قائلة: "البقاء لله.. رحل صاحب الضحكة الطيبة الفنان محمد شرف اللهمّ ارحمه واغفر له"، و الفنان طلعت زكريا نشر عبر صفحته على موقع الفيس بوك، صورة برفقة الفقيد، و علّق عليها قائلًا: "مع السلامة يا حبيبي في جنة الخلد"، كما ودعت النجمة سمية الخشاب ابن مدينتها و رفيق رحلتها الفنية، عبر إنستجرام، قائلة: "الفنان محمد شرف في ذمه الله، شارك معي في مسلسل "رَيَّا وسكينة، وكان إنسان جميل وقلبه طيب، ربنا يرحمه ويغفر له أمين".

لم يكن المرض هو الشئ الوحيد اللعين في حياة النجم محمد شرف، بل لعب الفقر أيضاٌ دور، حيث أشهر الفنان محمد شرف إفلاسه في أخر أيامه بعد أن أنفق ثلاث أربع من ماله الخاص في علاجه، دون أي دعم، فأنفق أكثر من 2 مليون جنية علي مرضه، لكي يتبقي معه 200 ألف جنية فقط، و لم يتضايق الفنان من هذا بل تقبله بصدر رحب.