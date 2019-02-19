إطلالة جريئة لنوال الزغبي تُشعل مواقع التواصل.. تعرف على سعرها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حصد نجاح ألبومها الجديد «كده باي»، حيث حققت أغانيه، نسب استماع مرتفعة منذ الساعات الأولى لطرحه.

الزغبي استخدمت صورة مثيرة للترويج لأغنية «كده باي»، ظهرت فيها بفستان أزرق مشقوق، ومكشوف الكتفين من دار أزياء «لابورجوازي»، وهي الطلّة التي جعلت النجمة الذهبية حديث الفانز عبر المواقع التواصل الاجتماعي، حيث يصل سعر الفستان إلى 4000 دولار أمريكي.

نوال طرحت الألبوم بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، ويتضمن 10 أغنيات من بينها 7 أغان باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، وتعاونت النجمة اللبنانية فيه مع الشعراء أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، والملحن عمرو مصطفى، والملحن والموزع نديم الشاعري.

من ناحية أخرى، طرحت نوال الزغبي كليب جديد لإحدى أغنيات الألبوم، وهي أغنية «مش خايفة» من كلمات خالد تاج الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي نديم الشاعري.

يُذكر أن نوال الزغبي تستعد لاحياء حفل غنائي كبير بمشاركة النجم العراقي ماجد المهندس ضمن فعاليات مهرجان «هلا بالمجاز» على مسرح المجاز بمدينة الشارقة يوم 1 مارس المقبل.