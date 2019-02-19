بعد علاقة والده بدينا الشربيني .. نجل عمرو دياب يحاول لم شمل عائلته بهذه الصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن عبدالله، نجل الفنان المصري عمرو دياب، يحاول إعادة المياه لمجاريها بين والده عمرو دياب ووالدته السيدة زينة عاشور.

عبدالله نشر، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، صورة قديمة جمعته بوالده واالدته وشقيقتيه، وذلك في مرحلة طفولته، ولم يرفق الصورة بأي تعليق.

متابعو نجل الفنان المصري تكهنوا بأنه حاول من خلال هذه الصورة بتوجيه رسالة لوالده بعدم تفكيك هذه الأسرة، وإعادة العلاقة بينه وبين والدتها، والتي تأثرت كثيرا بعد الإعلان عن قصة حب تجمعه بالفنانة دينا الشربيني.

وكانت علاقة الحب بين عمرو دياب ودينا الشربيني، انطلقت منذ أكثر من عام وانتشرت لهما العديد من الصور سويًا ولم ينف أي منهما ارتباطه بالآخر.

عمرو دياب، قام بتقديمها في إحدى حفلاته باعتبارها من مواليد برج الحوت وغنى لها أغنيته الشهيرة «برج الحوت»، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور حول طبيعة علاقتهما.

يذكر أن الفنان المصري عمرو دياب لديه من الأبناء أربعة عبدالله، وكنزي، وجنا من زوجته زينة عاشور إلى جانب نور من زوجته الأولى شيرين رضا.