إيمي سمير غانم: طلبت من والدي الزواج من هذه الفنانة على والدتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعادت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم بعض الذكريات الطريفة من طفولتها، خاصة موقف طريف حدث بينها وبين والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

إيمي قالت، خلال استضافتها في برنامج “حمد شو”، إن والدتها كانت صارمة معها هي وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم في طفولتهما، خاصة فيما يتعلق بالمذاكرة والنوم مبكرا.

وأضافت أنها ودنيا كانا يذهبان مع والدهما إلى المسرح وكان يقدم وقتها مسرحية “بهلول في إسطنبول”، مع الفنانة إلهام شاهين، وكانت إلهام شاهين دائما ما تضحك وتهزر معهما في الكواليس، فبدأت في عقد المقارنات بين ما تفعله إلهام وما تفعله والدتهما.

الفنانة المصرية قالت: “عندمت زهقت من خناقات ماما المستمر معنا، قلت لبابا ما تتجوز إلهام شاهين ما هي حلوة وبيضة زي دلال وكمان بتضحك وبتهزر”.

وأكدت إيمي أنها حاليا تقدر بشدة ما كانت تفعله والدتهما معها هي وشقيقتها، وأنها تحبها كثيرا، وكذلك تحب الفنانة إلهام شاهين.

وكانت إيمي سمير غانم قد احتفلت مؤخرا ببدء تصوير مسلسلها الجديد “سوبر ميرو”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2019.

وشهد الاحتفال حضور عدد من فريق عمل المسلسل، ومنهم الفنان حمدي الميرغني، والفنان محمد ثروت، والفنانة ملك قورة.

ومسلسل “سوبر ميرو” من بطولة إيمي سمير غانم، ووالدها الفنان سمير غانم، والفنان حمدي الميرغني، والفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد ثروت، والفنانة ملك قورة، والفنان محمد محمود، والفنان أحمد سلطان، وهو من تأليف أحمد محمدي وإخراج وليد الحلفاوي.