إيهاب توفيق يستعد لعمل ديو غنائي مع طفلة لعيد الأم

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد المطرب المصري إيهاب توفيق، خلال أيام لتصوير الدويتو الغنائي، والذي يحمل اسم “مشفتش زي أمي”، بمشاركه الطفلة “أشرقت”، إحدي نجمات “ذا فويس كيدز”، ليتم عرضه بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، في شهر مارس القادم 2019.
ومن جانبه يواصل النجم المصري حاليًا التحضير للكليب واختيار المخرج ليتم تصويره عقب عودته من جولته في أمريكا، حيث اشترط الاستعانة بصورة والدته في الكليب تقديرًا لها.
وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: مشفتش زي أمي.. في حنانها وفِي طيبتها.. ومحستش بالأمان غير لما اسمع سيرتها.. بطير عليها وأجري واخدها جوه حضني.. وبحس في راحة لما في حضنها تاخدني.
والجدير بالذكر أن المطرب المصري إيهاب توفيق، يستعد لطرح ألبوم للأطفال، الصيف القادم 2019.
وعلى جانب أخر، يجهز إيهاب توفيق لدويتو مع المطرب المصري الشعبي أحمد شيبة، يحمل عنوان “عشمي في ربنا”، وهي عبارة عن ديو ، من المقرر طرحه في المرحلة القليلة المقبلة.
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