بعد أزمة حضانتها.. حلا الترك توجه رسالة لوالدها في أولى حلقات برنامجها الجديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك جمهورها بالتحدث عن والدها في أولى حلقات برنامجها الجديد “حلا”، والذي ينتمي إلى نوعية برامج تليفزيون الواقع، وذلك رغم الخلافات الكثيرة التي وقعت بينهما منذ انتقالها إلى حضانة والدتها.

حلا تحدثت خلال الحلقة عن عدد من أفراد أسرتهان حيث بدات بالحديث عن والدتها، بقولها إنها تمضي أكثر أوقاتها مع والدتها، ووصفتها بأنها حافظة أسرارها، وقالت: “تحبني كثيراً وأحبها كثيراً”.

وقالت عن جدتها: “تيتا حبيبة قلبي، بحبها كتير، كتير بتساعدني، هي الجدة الأفضل”، مشيرة إلى أنها تعتني بها هي وشقيقيها كثيرا.

حلا لم تغفل التحدث عن والدها، بل تغزلت فيه، بقولها: ” أبي هو حبيبي وبطلي، أحبه كثيراً، وقف بجانبي كثيرا، وهو الرجل الأفضل على الإطلاق”.

وكانت حلا الترك قد انتقلت للعيش مع والدتها، بعد أن قضت المحكمة بأحقيتها في حضانة أولادها الثلاثة “حلا - محمد – عبدالله” من طليقها المنتج البحريني محمد الترك، وذلك بعد خلافات قضائية وتصريحات نارية متبادلة بين الطرفين في وسائل الإعلام.

وكانت قد وقعت خلافات كثيرة بين حلا ووالدها بعد أن انتقلت للعيش مع والدتها، وذلك بسبب تصريحاتها ضد زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.