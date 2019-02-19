شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر عن "ولد الغلابة" : رغم صعوبة التصوير العمل مع السقا ممتع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشغل الفنانة مى عمر حالياً بتصوير مسلسل "ولد الغلابة" التى تشارك به ضمن موسم مسلسلات رمضان 2019، حيث انتهت من تصوير العديد من مشاهدها حتى الآن –حسب قولها - وأضافت أن تصوير العمل لا يعد سهلاً بالمرة نظراً لأن أغلب المشاهد خارجي، وتصور بأماكن جوها حالياً بارد للغاية إلا أن ذلك لم يمنعهم من الانتهاء من مشاهدة عديدة.

وبسؤالها عن العمل مع النجم أحمد السقا للمرة الأولي أجابت بقولها : فريق العمل بالكامل يحاول بأقصى جهده الانتهاء من التصوير فى الوقت المثالي، ورغم صعوبة التصوير وظروفه من الجو البارد إلى غيرها من الأمور إلا أن العمل مع أحمد السقا ممتع للغاية، فهو يحاول دائماً بذل أقصى ما عنده فى التمثيل وكل الفريق يركز على هدف واحد ممثل فى إخراج المشاهد كلها بالشكل الأمثل كما ينبغى أن يكون مما يهون من صعوبة التصوير.





مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا ويشارك فيه العديد من النجوم مثل إدوارد، صفاء الطوخي، انجي المقدم، هبة مجدي، كريم عفيفي ، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.



