شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر واحد.. فيلم Glass يحقق 235 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Glass الذى بدأ طرحه فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 18 يناير، إيرادات وصلت إلى حوالى 235 مليون دولار، وانقسمت الإيرادات بين 105 ملايين دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و130 مليون دولار حول العالم.

وتدور أحداث الفيلم الجديد بانتهاء أحداث فيلم Split، إذ يلاحق جلاس شخصية كرامب الخارقة للطبيعة الذى يتحول إلى وحش فى سلسلة من المواجهات المتصاعدة، فى حين يظهر مهندس غامض يحمل أسرارًا حرجة لكلا الرجلين.

الفيلم من بطولة بروس ويليس، وجيمس ماكافوى، وأنيا تايلور-جوى، وصامويل جاكسون، وسارة بولسون، وسبينسر تريت كلارك، ولوك كيربى، وتشارلين وودارد، وروب يانج، وجين بارك سميث، ومن تأليف وإخراج إم. نايت شيامالان.