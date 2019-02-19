علاء الفارس تحسم الجدل: علاقتي بـ"إم بي سي" انتهت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية علا الفارس عبر حسابها الشخصي بي موقع "تويتر" تغريدة أعلنت فيها انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات "إم بي سي".

وكتبت علا: "الجمهور العزيز.. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. أخبركم أن علاقتي التعاقدية مع مجموعة إم بي سي انتهت فعليًا في 2019..علمًا أنني تقدمت باستقالتي بداية من 2017 للانتقال إلى مجموعة روتانا، وتم تعطيل هذا التعاقد حينها لأسباب نتحدث عنها لاحقًا".

يُذكر أن علا الفارس، إعلامية وصحفية أردنية كانت تعمل في قناة "إم بي سي 1"، وكانت تعمل في قناة روتانا خليجية، وتعد أصغر مذيعة بعدما دخلت عالم الإعلام بي عمر الـ17.

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