خالد الحجر يعلن طرح "جريمة الإيموبيليا" الأربعاء المقبل في دور العرض السينمائية

أعلن المخرج خالد الحجر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" عن بدء عرض فيلمه "جريمة الإيموبيليا" في جميع دور العرض السينمائي ابتداء من الاربعاء المقبل، الموافق20 فبراير / شباط الحالي.

وسبق عرض الفيلم على هامش الدورة الاربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، ويُشارك في بطولته هانى عادل، وناهد السباعى، وطارق عبدالعزيز، ودعاء طعيمة، ويوسف إسماعيل، ولطيفة فهمى، تأليف وإخراج خالد الحجر، وإنتاج خالد يوسف وأحمد عفيفي.

وتدور أحداث "جريمة الإيموبيليا" بشأن جرائم عدة قتل وقعت فى العمارة الشهيرة التى عاش بها عدد من نجوم الفن، أبرزهم ليلى مراد وأنور وجدى، وكان آخرهم المؤلف كمال حلمى الذى عانى من مشكلات وظروف عائلية تسببت فى إصابته بمرض نفسى وتطورت حالته بمقتل سماح التى تقوم بدورها ناهد السباعى فى شقته، ومحاولته لإخفاء الحادث؛ مما تسبب فى عدة جرائم متتالية.

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