كليب "ناسيني ليه" لتامر حسني يتصدّر قائمة الأكثر رواجًا على "يوتيوب"

اكتسح فيديو كليب أغنية "ناسيني ليه" للمطرب تامر حسني، مشاهدات موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتخطّت مشاهدات الكليب 3 ملايين مشاهدة، في أقل من 24 ساعة فقط ليتصدر قائمة الأكثر رواجًا.

يذكر أن فيديو كليب أغنية "ناسيني ليه" من كلمات تامر حسين وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم ومكساج هاني محروس، والكليب من إخراج سعيد الماروق".

وحظيت الأغنية بترحيبٍ واسعٍ من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالكليب، ووجّهوا للفنان التهاني والمباركات.

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