اختبره على الهواء.. تعليق صادم لحلمي بكر على غناء مجدي شطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الملحن الكبير حلمي بكر، إن مجدي شطة، لا يفقه الجواب والقرار ولا يعرف أي نغمة في السلم الموسيقي.

وأضاف الملحن الكبير حلمي بكر خلال لقاء جمعه بمطرب المهرجانات مجدي شطة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي أن مجدي شطة، لم يتعلم سوى قيادة الـ"توك توك"، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يغني قصيدة شعرية.

وأكد حلمي بكر أنه لا يحارب مجدي شطة لكنه يبحث عن الموهبة بداخله ولا يجدها، مشيرًا إلى أن مجدي شطة يغني غناء عشوائي بيئي ولا يجيد الغناء الشعبي، موضحًا أن "شطة" لا يعرف معنى كلمة "مهرجان" التي يقول إنه يغنيه.