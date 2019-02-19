محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قال الملحن الكبير حلمي بكر، إن مجدي شطة، لا يفقه الجواب والقرار ولا يعرف أي نغمة في السلم الموسيقي.
وأضاف الملحن الكبير حلمي بكر خلال لقاء جمعه بمطرب المهرجانات مجدي شطة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي أن مجدي شطة، لم يتعلم سوى قيادة الـ"توك توك"، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يغني قصيدة شعرية.
وأكد حلمي بكر أنه لا يحارب مجدي شطة لكنه يبحث عن الموهبة بداخله ولا يجدها، مشيرًا إلى أن مجدي شطة يغني غناء عشوائي بيئي ولا يجيد الغناء الشعبي، موضحًا أن "شطة" لا يعرف معنى كلمة "مهرجان" التي يقول إنه يغنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر اختبره على الهواء.. تعليق صادم لحلمي بكر على غناء مجدي شطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.