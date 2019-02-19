رفضت التمثيل مع السقا و"زغردت" في مهرجان كان.. حكايات عن نادين لبكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حلت بالأمس ذكرى ميلاد المخرجة والفنانة اللبنانية نادين لبكي، التي وُلدت في 18 فبراير 1974، وبدأت حياتها الفنية بإخراج كليبات لعدد من مطربي الوطن العربي، كان أشهرهم نانسي عجرم، ويعتبرها البعض أحدثت موجة جديدة في مجال إخراج الفيديو كليب.

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار"، ضم فيلم نادين لبكي "كفر ناحوم" في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

ونرصد في هذا التقرير محطات في حياة لبكي:

البداية

درست الفنانة والمخرجة نادين لبكي الإعلام في جامعة "القديس يوسف ببيروت"، وأخرجت فيلم تخرجها، والذي حمل اسم "11 شارع باستير"، في عام 1997 والذي نال جائزة أفضل فيلم قصير في حفل السينما العربية في المعهد العربي العالمي بباريس، وفي عام 1998 حضرت ورشة للتمثيل بمدرسة الدراما الفرنسية Cours Florent الموجودة بباريس واتجهت إلى إخراج الإعلانات والفيديو كليب لمطربين مشهورين في الشرق الأوسط، في عام 2005 اشتركت لبكي في مهرجان كان السينمائي الدولي من خلال فيلمها "كراميل سكر بنات"، وهو أول عمل درامي لها، وفي عام 2006 أخرجت ومثلت واحدًا من الأدوار المهمة في فيلم كراميل والذي يعرض مدينة بيروت التي لم يعرفها معظم الناس، في فيلم صادم وممتع.

حياتها الشخصية

تعد لبكي من الفنانات المتحدثات بأكثر من لغة، وتتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية بطلاقة، تزوجت الموسيقار والموزع الموسيقي خالد مزنر في عام 2007، وأنجبت طفلها الأول وليد في عام 2009. تسلمت الشهادة الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت في عام 2016، وكانت المتحدثة في حفل التخرج ال 150.

السياسة في حياتها

كانت نادين لبكي مرشحة على لائحة الحركة السياسية الجديدة "بيروت مدينتي" في الانتخابات البلدية لبيروت مايو 2016، وعلى الرغم من حصولها على حوالي 40% من إجمالي الأصوات المحلية فإن الحركة خسرت أمام المنافس لها "لائحة البيارتة" التي يدعمها سعد الحريري في كل الدوائر الانتخابية الـ 24، ولم تحصل على مقعد واحد في ظل أول انتخابات بعد النظام السابق.

رفضها العمل مع أحمد السقا

اعتذرت لبكي عن بطولة فيلم "حرب أطاليا" ليذهب الدور في النهاية للفنانة رزان مغربي.

زغرودة في مهرجان كان

أطلقت "زغرودة" لبنانية بقاعة حفل توزيع مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71، بعد فوزها بجائزة لجنة تحكيم المهرجان عن فيلمها "كفر ناحوم".