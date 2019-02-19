محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة: نشر موقع "الخليج 365"، أمس الإثنين، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المتعلقة بالفنانة نادية لطفي، وميريهان حسين، وتامر عاشور، والمخرج سعيد الماروق، وغيرها من الأخبار التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية:

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| الحالة الصحية لنادية لطفي وشرط محمد رمضان لإقامة حفل غنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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