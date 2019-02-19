"ذكريات" سارة عبدالرحمن و"كيرلي" هنادي مهنى.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

سارة عبدالرحمن تستعيد الذكريات

نشرت الفنانة سارة عبدالرحمن، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها استعادت بها ذكريات طفولتها مع والدتها.

نرمين ماهر وصورة جديدة

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

سيلفي محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة سيلفي جديدة له من داخل سيارته.

ساندي في الملاهي

نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها وهي تحمل مجموعة كبيرة من تذاكر الملاهي.

دانييلا رحمة جذابة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة.

ماريتا الحلاني بفستان قصير

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بفستان قصير.

إنجي شرف بالأسود

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة سوداء أنيقة.

هنادي مهنى بشعر كيرلي

نشرت الفنانة هنادي هاني مهنى، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بقصة كيرلي.

ستيفاني صليبا بإطلالة كلاسيكية

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة كلاسيكية.

ويزو بمكياج أنيق

نشرت الفنانة ويزو، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بمكياج أنيق، حاز على إعجاب جمهورها.​